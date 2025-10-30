El Tribunal de Cuentas de Italia bloquea el proyecto del puente del estrecho de Mesina

El Tribunal de Cuentas de Italia bloqueó en la noche del miércoles el proyecto del puente del estrecho de Mesina, una faraónica infraestructura para unir ... Calabria y la isla de Sicilia, en el sur del país, del que lleva décadas hablándose y cuyas obras el Gobierno de Giorgia Meloni prometió que se iniciarían en el verano de 2024, aunque todavía no han comenzado. Este significativo parón burocrático, cuyas motivaciones se conocerán en un plazo de treinta días, supone el enésimo revés para un plan que genera una enorme controversia en el país, debido a su altísimo coste, pues se teme que los 13.500 millones de euros presupuestados inicialmente superen los 20.000. A ello se suma el elevado riesgo sísmico de la zona y el peligro de infiltración mafiosa en la intervención.

Para Meloni, que había hecho del puente su proyecto estrella en el ámbito de las obras públicas, la decisión del Tribunal de Cuentas supone una «intromisión intolerable». Aseguró que los Ministerios implicados ya habían dado todas las «respuestas puntuales a las observaciones formuladas» e indicó su voluntad de seguir adelante con la construcción del viaducto de Mesina. Para ello el Consejo de Ministros debería justificar con una normativa que la infraestructura responde a un interés público superior y debe continuarse con ella pese a la negativa judicial.

Según los medios locales, son varios los aspectos que no convencerían a dicho Tribunal de Cuentas del proyecto, como el riesgo de que el coste se dispare, el cumplimiento de las normas de protección ambiental y antisísmicas e incluso las estimaciones de tráfico barajadas por el Gobierno para justificar la obra. Las previsiones aseguran que el puente permitirá el paso de hasta 6.000 coches cada hora y 200 trenes al día, reduciendo así el trayecto entre Calabria y Sicilia de las actuales dos o tres horas en ferry, a 15 minutos por carretera y 10 en tren.

Críticas de Salvini

Matteo Salvini, líder de la Liga, viceprimer ministro y titular de la cartera de Infraestructuras, tachó de «grave daño para el país» y de «política» la decisión del Tribunal del Cuentas. Aseguró además que las obras generarían 120.000 puestos de trabajo y que no supondrán que dejen de hacerse otras infraestructuras en Sicilia y Calabria, donde prometió inversiones por valor de 23.000 y 22.000 millones de euros, respectivamente. La oposición de izquierdas, que se ha mostrado contraria al puente entre esas dos regiones, consideró el bloqueo judicial una «gran victoria del Estado de derecho», como dijo Angelo Bonelli, jefe de la formación Avs, quien pidió además la dimisión de Salvini.

Con sus 3,6 kilómetros de longitud, tres carriles para el tráfico de goma en cada sentido y doble vía de raíles para que circulen trenes, el puente colgante está previsto que sea construido por el consorcio Eurolink, liderado por la empresa italiana Webuild y del que forma parte la española Sacyr.