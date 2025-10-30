El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Recreación del puente proyectado sobre el estrecho de Mesina. EFE

El Tribunal de Cuentas de Italia bloquea el proyecto del puente del estrecho de Mesina

La controvertida infraestructura, destinada a unir Sicilia y Calabria, podría costar más de 13.500 millones de euros

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:48

Comenta

El Tribunal de Cuentas de Italia bloqueó en la noche del miércoles el proyecto del puente del estrecho de Mesina, una faraónica infraestructura para unir ... Calabria y la isla de Sicilia, en el sur del país, del que lleva décadas hablándose y cuyas obras el Gobierno de Giorgia Meloni prometió que se iniciarían en el verano de 2024, aunque todavía no han comenzado. Este significativo parón burocrático, cuyas motivaciones se conocerán en un plazo de treinta días, supone el enésimo revés para un plan que genera una enorme controversia en el país, debido a su altísimo coste, pues se teme que los 13.500 millones de euros presupuestados inicialmente superen los 20.000. A ello se suma el elevado riesgo sísmico de la zona y el peligro de infiltración mafiosa en la intervención.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  3. 3 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  4. 4

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  5. 5

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  6. 6

    La cifra de muertos en la redada de Río supera los 130 tras la aparición de otros 70 cadáveres en un bosque
  7. 7

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  8. 8

    El Portugalete hace historia en la Copa del Rey
  9. 9

    «A mí se me rompió el amor de tanto usarlo y ahora Rosalía dice que cuanto más folla más ama»
  10. 10

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Tribunal de Cuentas de Italia bloquea el proyecto del puente del estrecho de Mesina

El Tribunal de Cuentas de Italia bloquea el proyecto del puente del estrecho de Mesina