La rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, en una foto de archivo. EFE

Tres detenidos por presunto fraude de fondos de la UE en la oficina que dirige Kaja Kallas

La rectora del Colegio de Europa y antigua alta representante de la UE, Federica Mogherini, sería una de los tres arrestados, según la prensa belga

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:08

Comenta

La Policía belga ha llevado a cabo este martes varios registros en el Colegio de Europa, en Brujas, y en el Servicio de Acción Exterior ... de la Unión Europea, la oficina que dirige la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, en Bruselas, por sospechas de fraude relacionado con fondos de la UE. Las inspecciones han sido llevadas a cabo por orden de la Fiscalía Europea ante posibles irregularidades en los trámites para la formación financiada por la Unión dirigida a diplomáticos jóvenes. Tres personas han sido detenidas en el marco de esta operación, según informa el Ministerio Pública. El diario belga 'Le Soir' apunta que uno de los arrestados sería la rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, quien años atrás ocupó el cargo que ahora ostenta Kallas.

