Tres detenidos por presunto fraude de fondos de la UE en la oficina que dirige Kaja Kallas
La rectora del Colegio de Europa y antigua alta representante de la UE, Federica Mogherini, sería una de los tres arrestados, según la prensa belga
Corresponsal. Bruselas
Martes, 2 de diciembre 2025, 13:08
La Policía belga ha llevado a cabo este martes varios registros en el Colegio de Europa, en Brujas, y en el Servicio de Acción Exterior ... de la Unión Europea, la oficina que dirige la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, en Bruselas, por sospechas de fraude relacionado con fondos de la UE. Las inspecciones han sido llevadas a cabo por orden de la Fiscalía Europea ante posibles irregularidades en los trámites para la formación financiada por la Unión dirigida a diplomáticos jóvenes. Tres personas han sido detenidas en el marco de esta operación, según informa el Ministerio Pública. El diario belga 'Le Soir' apunta que uno de los arrestados sería la rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, quien años atrás ocupó el cargo que ahora ostenta Kallas.
A lo largo de la mañana la Policía ha registrado numerosos edificios del Colegio de Europa, situados en la villa flamenca de Brujas, y del Servicio de Acción Exterior de la UE, así como los domicilios de los sospechosos. En el foco está el proyecto de la Academia Diplomática de la Unión, un programa de nueve meses para jóvenes en diferentes Estados miembros, adjudicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior al Colegio de Europa en Bélgica, para el periodo 2021-2022, tras un procedimiento de licitación.
La investigación trata de esclarecer si el Colegio de Europa y/o sus representantes fueron informados previamente sobre el criterio de selección del procedimiento de licitación y si tuvieron suficientes razones para creer que recibirían ese proyecto, antes de que se publicara oficialmente. La Fiscalía tiene «importantes sospechas» de que durante la tramitación «se reveló información confidencial sobre el proceso con uno de los candidatos a la licitación».
Antes de llevar a cabo los registros, la Fiscalía Europea pidió el levantamiento de inmunidad de varios sospechosos y le fue concedida. La investigación también ha contado con el apoyo de la Oficina Europea Antifraude (OLAF). Los hechos que se investigan podrían constituir un fraude de procedimiento, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.
