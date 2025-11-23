El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Alexis Tsipras, antiguo líder de Syriza. Afp

Syriza pasa en diez años de gobernar Grecia a la irrelevancia

El 'Podemos heleno' se consume en luchas internas y sólo atrae ya al 3,7% de los votantes

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:13

A los partidos de izquierda, sobre todo a los más radicales, les persigue una maldición:tienden a la división. Se rompen en luchas internas sin ... saber gestionar el éxito cuando consiguen un buen resultado electoral. En 2015, la formación Syriza enarboló la bandera contra la austeridad con que la Unión Europea ahogaba la economía griega y ganó los comicios parlamentarios. Se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta. Alexis Tsipras, convertido en primer ministro del país, se elevó como un símbolo del pueblo frente al neoliberalismo de Bruselas. Ese fue su techo. Desde entonces, todo ha ido en caída libre. Grecia tiene hoy un gobierno conservador y en los últimos sondeos de intención de voto Syriza se hunde hasta apenas el 3,78%, muy lejos de la derecha de Nueva Democracia (29,2%) y de los socialistas del PASOK (15%). Del mando a la irrelevancia en apenas diez años.

