Keir Starmer, primer ministro británico. Reuters

Starmer defiende el presupuesto entre peticiones de dimisión por inflar la deuda del Reino Unido

El primer ministro británico muestra su respaldo a la titular de Economía, Rachel Reeves, y a las cuentas pese a que diferentes medios cuestionan la narrativa oficial sobre el supuesto «agujero negro»

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:16

Este lunes por la mañana, durante una comparecencia convocada en Londres con el objetivo de frenar el deterioro político provocado por las acusaciones dirigidas contra ... su ministra de Economía, Rachel Reeves, el primer ministro británico, Keir Starmer, defendió con énfasis tanto la integridad del presupuesto nacional que se dio a conocer la semana pasada como la honestidad del Gobierno en la presentación de la situación fiscal que lo justifica. Lo hizo en un momento en que la oposición conservadora intensifica sus demandas de dimisión de la ministra y cuando grandes medios, incluidos 'The Telegraph' y 'The Times', han publicado informaciones que cuestionan la narrativa oficial sobre un supuesto «agujero negro» en las finanzas públicas.

