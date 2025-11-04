El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nicolas Sarkozy. EFE

Sarkozy cumple dos semanas entre rejas envueltas en polémica

El encarcelamiento del expresidente de Francia ha generado varias controversias, desde la vigilancia de su celda por parte de dos policías hasta la visita del ministro de Justicia

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:58

Nicolas Sarkozy cumple este martes dos semanas entre rejas. El antaño líder de la derecha tradicional francesa se convirtió el 21 de octubre en el ... primer expresidente en ser encarcelado en la historia de la Quinta República gala. Esta primicia en la Francia contemporánea, y también en la Unión Europea -ningún exjefe del Estado de un país miembro había sido encarcelado hasta ahora-, ha supuesto un desafío para el precarizado sistema penitenciario nacional. Además, ha sido motivo recurrente de polémicas en el país vecino.

