Volodímir Zelenski y Pedro Sánchez, en uno de sus encuentros en Bruselas. Moncloa

Sánchez cierra filas con Zelenski: «Nada sobre Ucrania sin Ucrania»

El presidente español coincide en una llamada telefónica con su homólogo de Kiev en no ceder territorios a Rusia e insta a la unidad de los socios europeos

T. Nieva

Sábado, 9 de agosto 2025, 17:46

El mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, han coincidido este sábado tras una conversación telefónica en que tanto ... Europa como Kiev deben ser actores instrumentales para resolver el conflicto con Rusia. Así lo han dejado claro en su primer diálogo tras anunciarse la víspera que el próximo viernes se reunirán a dos bandas el líder estadounidense, Donald Trump, y el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

