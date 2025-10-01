El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
El embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, durante una intervención en el Consejo de Seguridad. Reuters

Rusia toma las riendas del Consejo de Seguridad de la ONU

Moscú, que asume la presidencia del máximo órgano de Naciones Unidas en un mes decisivo para la paz mundial, califica a los países europeo de «peones» de EE UU

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:23

En un mes decisivo para la paz mundial, con Palestina, Ucrania e Irán sobre la mesa, la suerte ha querido que sea Rusia quien presida ... el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo primero que hizo el embajador ruso Vassily Nebenzia fue llamar a su colega estadounidense, Mike Waltz, juramentado en el cargo el pasado día 20, tras haber servido como Consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump en la Casa Blanca.

