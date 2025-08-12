Rusia quiere crear un búnker digital contra los ataques ucranianos

En Rusia no se pueden ver vídeos de YouTube ya que la plataforma está tan ralentizada que no carga ninguno. Tampoco se pueden abrir redes ... sociales como X, Linkedin, Instagram, Facebook o TikTok. Y muchos de los medios internacionales más relevantes, así como la mayoría de los independientes nacionales, no se pueden consultar. El atajo para burlar todas estas restricciones es una aplicación VPN (Red Privada Virtual) -cuya promoción está prohibida bajo amenaza de multa- aunque no siempre funciona. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Digital, según publican diarios como 'Kommersant', habría empezado a elaborar una lista de «excepciones» a los bloqueos para evitar ataques con drones contra posiciones rusas.

Ya se han hecho simulacros de bloqueo de la red en hasta 77 regiones rusas y solo el pasado julio se registraron 2.100 apagones temporales, algunos incluso en zonas alejadas del frente. Entre los servicios que no se verían afectados en estas situaciones aparecen los de mensajería y comida a domicilio, cajeros automáticos y taxis.

Otra de las medidas que se barajan sería la paralización de las tarjetas SIM extranjeras durante las primeras cinco horas desde que sus propietarios cruzan la frontera. El subdirector general de la compañía Fly Drone, Aleksandr Kravchenko, explica a 'Kommersant' que «un número significativo de drones que atacan la Federación Rusa tiene estas tarjetas integradas en sus controles y, tras conectarse a internet, el operador guía manualmente el dron hasta el objetivo». Un tiempo de desconexión haría «inviable» la acción del aparato no tripulado. A las personas procedentes de otros países que deseen usar su red móvil de internet sólo les quedarían dos opciones si esta idea sale adelante: esperar esas cinco horas o comprar una SIM en Rusia, lo que implicaría dar sus datos biométricos o un número de la Seguridad Social, entre otros requisitos.

«Todo lo que tenga que ver con la seguridad y con garantizar la de los ciudadanos está justificado» Dmitri Peskov Portavoz del Kremlin

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ya sugirió a mediados de julio la posibilidad de imponer cortes de internet porque «todo lo que tenga que ver con la seguridad y con garantizar la de los ciudadanos está justificado». Desde los primeros ataques con drones contra Moscú, las autoridades rusas activaron un bloqueador de señal que confunde a los navegadores GPS e impide un uso eficaz de los aparatos no tripulados, pero que al mismo tiempo da problemas a turistas y taxistas en pleno corazón de la capital.

Atajos fallidos

Sin salvoconductos, el uso de internet en este país es muy diferente en comparación con Europa. Rusia ha intensificado desde la guerra de Ucrania su estrategia de 'rusificar' cuestiones procedentes de Occidente y en su ciberespacio han surgido nuevos portales -aunque los más populares existían ya antes de la invasión- tras el bloqueo a otras webs por parte de las autoridades. El problema es que el uso de atajos como la aplicación VPN no siempre funciona. Las compañías que pueden ofrecer este servicio a veces no pueden mantenerlo y dejan de estar operativas de un día para otro. Y muchas de las páginas oficiales de estas empresas, además, no son accesibles sin el uso de otra VPN.

El Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación emprendió con el inicio de la guerra de Ucrania una cruzada contra miles de webs con contenidos polémicos y/o prohibidos. Desde entonces se han bloqueado al menos 1,7 millones de páginas, entre las que se encuentran las principales redes sociales, los medios de la oposición y muchas de las grandes cabeceras de la prensa internacional, además de portales pirata y contenidos extremistas.