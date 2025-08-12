El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los internautas rusos tienen muy limitado el acceso a contenidos de la red.

Rusia quiere crear un búnker digital contra los ataques ucranianos

El Kremlin baraja medidas como el bloqueo temporal de tarjetas SIM extranjeras tras comprobar que muchos de los drones lanzados contra su territorio llevan estos sistemas integrados

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Martes, 12 de agosto 2025, 17:58

En Rusia no se pueden ver vídeos de YouTube ya que la plataforma está tan ralentizada que no carga ninguno. Tampoco se pueden abrir redes ... sociales como X, Linkedin, Instagram, Facebook o TikTok. Y muchos de los medios internacionales más relevantes, así como la mayoría de los independientes nacionales, no se pueden consultar. El atajo para burlar todas estas restricciones es una aplicación VPN (Red Privada Virtual) -cuya promoción está prohibida bajo amenaza de multa- aunque no siempre funciona. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Digital, según publican diarios como 'Kommersant', habría empezado a elaborar una lista de «excepciones» a los bloqueos para evitar ataques con drones contra posiciones rusas.

