El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Una avería en una tubería deja sin agua potable a varias viviendas de Santurtzi, Portugalete y Sestao
Vladímir Putin y su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, en una imagen de archivo. EFE

Rusia desmiente los rumores sobre la caída en desgracia de Lavrov

Tras el fiasco de la llamada de preparación de la cumbre Trump-Putin el jefe del Kremlin supuestamente tuvo «una conversación seria» con el canciller

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:30

Comenta

El pasado martes Serguéi Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, se ausentó de la reunión del Consejo de Seguridad del país. En dicho encuentro sí ... estaban presentes otros nombres relevantes de la política nacional como Dmitri Medvedev, Serguéi Shoigu o el presidente, Vladímir Putin. Su incomparecencia fue la única de dicho encuentro y ha alimentado rumores sobre su situación complicada en el seno del poder. En dicha cita se discutieron temas tan importantes como la respuesta oficial al anuncio estadounidense sobre las futuras pruebas nucleares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retenciones kilométricas en la A-8 y en el Txorierri... y ambulancias atrapadas en Galdakao
  2. 2 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  3. 3

    A Fernando Canales se le atraganta el bocata
  4. 4

    Un joven vasco da la cara y revela el calvario que sufrió por parte de sus compañeros: «Sufrí 8 años de acoso escolar»
  5. 5

    «La mujer de la eterna sonrisa y su bebé se han ido juntos»
  6. 6

    Un exetarra contrata a la empresa Horus Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  7. 7 Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas
  8. 8

    Una sentencia tumba una OPE foral por la exigencia excesiva de euskera
  9. 9 Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida»
  10. 10 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Rusia desmiente los rumores sobre la caída en desgracia de Lavrov

Rusia desmiente los rumores sobre la caída en desgracia de Lavrov