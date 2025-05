Rusia convoca a Ucrania a reunirse el lunes próximo en Estambul para tratar la tregua

Rusia está dispuesta a proporcionar a los negociadores ucranianos su memorándum sobre los términos para la resolución del conflicto durante las conversaciones directas que se ... deberán celebrar el 2 de junio en Estambul, declaró este miércoles el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. «Nuestra delegación, encabezada por Vladímir Medinski, se propone presentar su memorándum con las condiciones –para un cese de las hostilidades- a la delegación ucraniana y dar las explicaciones pertinentes en Estambul el próximo lunes 2 de junio durante la segunda ronda de conversaciones directas», anunció Lavrov.

Según sus palabras, este memorándum u hoja de ruta «establece la postura de Rusia en todos los aspectos para superar de forma fiable las causas profundas de la crisis». El jefe de la diplomacia rusa dijo también que «gracias al apoyo de Estados Unidos, Arabia Saudí y Turquía se crearon las condiciones para la reanudación de las conversaciones directas ruso-ucranianas», cuya primera ronda, tras más de tres años sin contactos a nivel diplomático, tuvo lugar el 16 de mayo en Estambul.

«De conformidad con los acuerdos alcanzados allí, se llevó a cabo un intercambio de prisioneros con la fórmula de mil por mil. Simultáneamente, en Estambul se consensuó que Moscú y Kiev prepararían documentos que detallarían la postura de cada una de las partes para lograr un acuerdo sostenible», añadió Lavrov, quien agradeció una vez más a Turquía el haber proporcionado la sede para abordar las negociaciones. «Esperamos que todos aquellos que sinceramente, y no solo de palabra, estén interesados ​​en el éxito del proceso de paz apoyen la celebración de esta nueva ronda de negociaciones directas ruso-ucranianas en Estambul», concluyó el ministro.

Su portavoz, María Zajárova, dio por hecho que los negociadores ucranianos acudirán el 2 de junio a Estambul «para intercambiar de forma directa los documentos con la visión puesta en una solución y para debatirlos en esta segunda ronda negociadora». En cuanto a la posible presencia en la reunión de mediadores de otros países, Zajárova aseguró que Rusia y Ucrania «no han acordado nada sobre la mediación de Estados Unidos u otros estados en el intercambio de los borradores de los memorándums». Por su parte, Medinski, asesor presidencial y jefe de la delegación rusa el pasado 16 de mayo y de las conversaciones fallidas de marzo de 2022, afirmó haber hablado ya por teléfono con el ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umérov, quien habría aceptado mantener el encuentro el 2 de junio.

Incógnita No se ha confirmado aún si en la negociación participará algún otro país, como Estados Unidos

Este miércoles por la mañana, en su intervención ante una Conferencia Internacional de Seguridad en Moscú, Lavrov dijo, refiriéndose a la anterior reunión del 16 de mayo en Estambul, que «en aquellas conversaciones insistimos en la abolición de estas leyes discriminatorias sobre las restricciones al uso de la lengua rusa en Ucrania y seguiremos haciéndolo en la próxima ronda de conversaciones». A su juicio, «el problema de la restricción legislativa del idioma ruso en Ucrania existe y otra causa fundamental igualmente importante es la religión», ya que la Iglesia Ortodoxa ucraniana rompió con la rusa.

Expansión de la OTAN

El ministro de Exteriores volvió a incidir en la necesidad de que Ucrania renuncie a formar pare de la OTAN. «Ya he dicho en repetidas ocasiones que el detonante del conflicto en Ucrania y, en general, de la profunda crisis de seguridad en Europa fue precisamente la expansión agresiva y a largo plazo de la OTAN hacia el Este», enfatizó. Y recordó que «el estatus neutral, no alineado y no nuclear de Ucrania fue proclamado solemnemente en la declaración de independencia de este país, adoptada en 1991».

El pasado 19 de mayo, los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump hablaron por teléfono por tercera vez, y según Washington, Moscú aceptó «acelerar» las negociaciones con Ucrania, primero para una tregua y después para acabar definitivamente con el conflicto. Ese día, el presidente ruso habló de la necesidad de fijar las condiciones de su país para un alto el fuego que se plasmarían en la elaboración de un «memorándum» previo a un acuerdo de paz con Ucrania.

Por otro lado y haciendo alusión a las palabras de Trump en cuanto a que Putin «está jugando con fuego» y está «loco» por continuar los bombardeos contra Ucrania, el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, afirmó al principal canal de televisión público VGTRK que el jefe de la Casa Blanca «suele decir muchas cosas (…) pero parece no estar suficientemente informado de lo que está sucediendo». Según Ushakov, Trump «sólo conoce la respuesta de Rusia a los ataques terroristas masivos, cada vez más frecuentes, que Ucrania lleva a cabo contra pacíficas ciudades rusas». «Pero no comprende del todo que Rusia ataca exclusivamente instalaciones militares o del complejo militar industrial», aseguró.