El Euromillones del martes: comprobar resultados del 21 de octubre
El presidente ruso, Vladímir Putin, este martes en Moscú. EFE

Rusia: si cedemos «una gran parte de Ucrania permanecería bajo el dominio del régimen nazi»

El Kremlin ofrece sus razones para no ofrecer concesiones en las negociaciones promovidas por Trump para acabar la guerra

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Martes, 21 de octubre 2025, 21:36

La esperada reunión entre los presidentes de EE UU y Rusia deberá esperar. Donald Trump y Vladímir Putin no celebrarán este mes de octubre una ... reunión como la que se esperaba en Budapest. El ministro de Asuntos Exteriores de Moscú, Serguéi Lavrov, ha declarado este martes antes del anuncio de la cancelación que «Rusia está plenamente preparada para continuar las negociaciones con el liderazgo estadounidense para abordar las causas profundas de la crisis ucraniana y no hay marcha atrás». Esta declaración ha chocado con la fuente que ha citado la televisión NBC que ha señalado que ambas partes «aún no están preparadas para la negociación». Lavrov ha insistido que a Moscú por ahora no le interesa cesar los combates porque cree que eso no lleva a ninguna parte.

