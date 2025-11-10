El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bomberos rusos trabajan en la extinción del fuego en una refinería a las afueras de Sochi. AFP

Rusia se lanza a la búsqueda de reservistas para proteger sus instalaciones energéticas

Los reclutas podrán derribar los drones que amenacen infraestructuras claves tanto para el suministro de la población como del ejército

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:05

Comenta

Rusia ha comenzado una campaña de reclutamiento de reservistas para proteger instalaciones críticas del país tras los reiterados ataques ucranianos contra refinerías, el último hace ... solo cuatro días en Volgogrado, en el Sur, donde el gigante petrolero Lukoil opera una planta. El principal objetivo de la nueva hornada de militares será combatir y derribar los drones que amenacen este tipo de infraestructuras claves tanto para el suministro de la población como de las fuerzas armadas rusas.

