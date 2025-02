Rusia alberga la esperanza de que Ucrania no firme con EE UU el acuerdo de tierras raras

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se negó este miércoles a hacer comentarios sobre la inminente firma de un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania ... para la explotación tierras raras aduciendo que tal transacción no es todavía oficial. En su respuesta a las preguntas de los periodistas, Peskov dijo que «sólo hemos escuchado que Zelenski efectivamente tenía previsto viajar a Washington el viernes. Lo más probable es que haya intentos de llenar esta visita con algo sustancial. Ya veremos si será el acuerdo mencionado o algo diferente. Aún no ha habido declaraciones oficiales sobre este asunto».

Dejando entrever que en Moscú hay cierta esperanza de que Washington y Kiev no lleguen a un acuerdo, ya que ello obligaría a Estados Unidos a comprometerse con la defensa de Ucrania, el jefe de prensa de la Presidencia rusa aseguró que «la información que se publica actualmente en los medios sobre el acuerdo tiene poco que ver con la realidad. Es muy difícil confiar en estos datos». La prensa oficial rusa no ha parado de hacer hincapié este miércoles en la «amenaza» del primer ministro ucraniano, Denís Shmigal, que ha advertido que el convenio de metales raros con Estados Unidos «no será suscrito si Ucrania no recibe garantías de seguridad».

Y es que el presidente ruso, Vladímir Putin, le propuso el lunes a su homólogo americano, Donald Trump, su propia variante para la explotación «conjunta» de yacimientos de tierras raras y suministro de aluminio al mercado norteamericano. Putin añadió que «sin duda, tenemos, quiero subrayarlo, significativamente más recursos de este tipo que Ucrania», país al que Rusia además ha arrebatado estos yacimientos en las regiones ocupadas del este. El martes, Peskov dijo que «los estadounidenses necesitan tierras raras. Tenemos muchas».

En este contexto, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, anunció este miércoles en Doha (Catar) que este jueves tendrá lugar en Estambul una nueva reunión de delegaciones de Rusia y Estados Unidos. El primer encuentro, tras la llegada a la Casa Blanca de Trump, se celebró el pasado 18 de febrero en Riad con la presencia de Lavrov, su homólogo estadounidense, Marco Rubio, y otros representantes por ambas partes.

Normalización de las embajadas

Lavrov no ha revelado la composición de las delegaciones que estarán en Estambul, limitándose a señalar que el objetivo ahora es «normalizar el funcionamiento de las embajadas» de los dos países, obstaculizado a causa de las expulsiones mutuas de diplomáticos y las sanciones. Según sus palabras, «el encuentro tendrá lugar mañana en Estambul, y creo que los resultados se verán rápido y que, efectivamente, podremos avanzar».

El jefe de la diplomacia rusa habló en particular de grupos de «expertos» rusos y norteamericanos que tratarán de «resolver los problemas sistemáticos que se han ido acumulando como resultado de las actividades ilegales de la anterior Administración, que impedía la actividad de la Embajada rusa» en EE UU. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Turquía, país que acoge la reunión, aclaró que las conversaciones tendrán un carácter «técnico», si bien nadie descarta que se aborden otros asuntos tales como los preparativos de la cumbre de Putin y Trump, el acuerdo de paz para Ucrania y la concesión a EE UU de derechos de explotación de recursos estratégicos en Rusia.