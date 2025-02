Rusia admite contactos con EE UU, pero avisa que sus condiciones para Ucrania no han cambiado

A pocos días de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebrará del 14 al 16 de febrero, y a la espera de que la Casa Blanca anuncie su propuesta para acabar con la guerra en Ucrania, la posición del Kremlin en cuanto a ... las condiciones mínimas para lograr la paz permanece inflexible, según lo manifestado este lunes por el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. «Si no se abordan las causas profundas del conflicto, no será posible llegar a un acuerdo para ponerle fin», ha advertido en rueda de prensa.

El viceministro ha insistido en que «la posición en la que hemos estado trabajando, y en la que seguiremos trabajando, fue expresada de forma muy clara y directa por el presidente Putin el 14 de junio de 2024». Fue entonces cuando dijo que «las condiciones para un fin inmediato de la guerra pasan por que Ucrania abandone su ambición de pertenecer a la OTAN y retire sus tropas de la totalidad de los territorios de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia», regiones ucranianas que Rusia ha ocupado en parte y considera suyas de acuerdo con su propia Constitución.

Ucrania mantiene todavía en su poder casi la mitad de Jersón y Zaporiyia, incluidas sus respectivas capitales, una parte importante de la zona norte de Donetsk y un reducido sector en Lugansk. Esta solución para poner fin al conflicto anunciada por Putin el año pasado fue rechazada de plano por Kiev y la comunidad internacional. Sin embargo, Riabkov ha recalcado que «cuanto antes Estados Unidos y Occidente entiendan y reconozcan que todas las condiciones exigidas por Putin deben cumplirse, antes habrá un acuerdo para Ucrania».

«Ni confirmo, ni desmiento»

El viceministro de Exteriores ha lamentado además que «no vemos cambios en el rumbo que viene siguiendo Washington últimamente (…) su ayuda a Kiev continúa» y ha asegurado que «los canales de comunicación con Estados Unidos existen, no están cerrados, funcionan correctamente. Otra cosa es que no hay todavía acuerdos sobre contactos al más alto nivel». Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha vuelto este lunes a ser interrogado sobre la supuesta conversación telefónica en torno a Ucrania mantenida entre Putin y el presidente de EE UU y ha respondido lo mismo que un día antes: «No lo puedo confirmar ni desmentir» debido a la existencia de multitud de contactos con la Casa Blanca que, según sus palabras, no abarca en su totalidad.

«Con ultimátums, con declaraciones escandalosas asegurando que recibiremos ventajas a cambio de aceptar demandas claramente insostenibles, no funcionará el diálogo con Rusia» Serguéi Riabkov Viceministro ruso de Exteriores

«Ya hemos dicho que bajo la Administración Trump se está abriendo al menos una pequeña ventana de oportunidad para normalizar las relaciones ruso-estadounidenses. Que Estados Unidos aproveche esta oportunidad depende exclusivamente de ellos (...) pero con el lenguaje de los ultimátums, declaraciones escandalosas asegurando que recibiremos ventajas a cambio de aceptar demandas claramente insostenibles, con todo eso no funcionarán en las relaciones y el diálogo con Rusia», ha apuntado Riabkov.

Poco antes, el titular de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, con motivo del Día del Trabajador Diplomático, ha subrayado durante una ceremonia en homenaje a los veteranos de su ministerio caídos durante la Segunda Guerra Mundial que «nuestro deber sagrado es hacer todo lo posible para garantizar que los objetivos de la Operación Militar Especial -como el Kremlin denomina la guerra en Ucrania- se cumplan plenamente, como lo ordenó el presidente, Vladímir Putin, y como lo están haciendo nuestros héroes todos los días en el frente».