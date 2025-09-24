El Rey evita hablar de genocidio en Gaza pero denuncia los «actos aberrantes» de Israel: «Detengan ya esta masacre»

El Rey no pronunció este miércoles la palabra genocidio, que divide al Gobierno y al PP, para referirse a la actuación de Israel en Gaza ... en su discurso ante el plenario de la Asamblea General de la ONU , pero eso no restó un ápice de dureza a su intervención. Desde la misma tribuna desde la que Donald Trump dejó claro la víspera su apoyo sin fisuras al Gobierno de Benjamin Netanyahu, el Jefe del Estado español pidió no «mirar para otro lado» ante sus bombardeos indiscriminados sobre la población palestina y se mostró tajante. «Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana -remarcó- y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional».

Felipe VI ya había denunciado la semana pasada en Egipto el «brutal e inaceptable sufrimiento» al que el ejecutivo israelí está sometiendo al pueblo gazatí, que supera ya los 65.000 fallecidos en los últimos dos años como consecuencia de su reacción a los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023. Pero este miércoles fue mucho más lejos. Con su habitual lenguaje diplomático y no sin dejar claro de antemano el aprecio del pueblo español al pueblo israelí y su codena a los atentados del grupo terrorista, exigió Netanyahu detener la «masacre». «No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de la historia», reclamó.

«España es un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes. Cuando hablamos al pueblo de Israel, estamos hablando a un pueblo de hermanos, un pueblo que, cuando regresa a España –a Córdoba, a Toledo, a Sevilla, a Barcelona- regresa a su casa; fue ese el principio inspirador de la ley por la que, en 2015 y con amplio consenso, se concedió la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes originarios de España» recordó. «Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto -enfatizó- comprender lo que el gobierno israelí está haciendo»

En una línea similar, el monarca defendió también la decisión de varios países de la ONU -en mayo de 2024 España, pero en los últimos días, otros tan relevantes como Francia, Reino Unido, Canadá, Australia o Portugal- de reconocer en esos momentos el Estado palestino. Un gesto que Trump tildó la víspera de «regalo» a Hamás y que en España el principal partido de la oposición considera, al igual que países como Alemania, prematuro. «Debe ayudar a conseguir una paz regional justa y definitiva, basada en la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas y también -subrayó el rey- en el reconocimiento universal del Estado de Israel».