El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Un muerto a la entrada a Bilbao tras volcar con su coche desde la carretera de Arrigorriaga a la AP-68

El Rey evita hablar de genocidio en Gaza pero denuncia los «actos aberrantes» de Israel: «Detengan ya esta masacre»

Felipe VI pide no «mirar para otro lado» ante ante una actuación que «repugna a la conciencia humana y avergüenza al conjunto de la comunidad internacional» »

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Enviada especial. Nueva York

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:23

El Rey no pronunció este miércoles la palabra genocidio, que divide al Gobierno y al PP, para referirse a la actuación de Israel en Gaza ... en su discurso ante el plenario de la Asamblea General de la ONU , pero eso no restó un ápice de dureza a su intervención. Desde la misma tribuna desde la que Donald Trump dejó claro la víspera su apoyo sin fisuras al Gobierno de Benjamin Netanyahu, el Jefe del Estado español pidió no «mirar para otro lado» ante sus bombardeos indiscriminados sobre la población palestina y se mostró tajante. «Son actos aberrantes que están en las antípodas de todo lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana -remarcó- y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  4. 4 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  5. 5 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga
  6. 6

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel
  7. 7 El SEPE no permitirá computar las rentas de la unidad familiar para conceder el subsidio de mayores de 52 años
  8. 8 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  9. 9

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  10. 10

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Rey evita hablar de genocidio en Gaza pero denuncia los «actos aberrantes» de Israel: «Detengan ya esta masacre»

El Rey evita hablar de genocidio en Gaza pero denuncia los «actos aberrantes» de Israel: «Detengan ya esta masacre»