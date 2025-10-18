El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El príncipe Andrés no podrá hacer uso de sus títulos. Afp

El Reino Unido reacciona con alivio y escepticismo ante la retirada de títulos del príncipe Andrés

Carlos III trata de proteger la imagen de la Corona, dañada por la relación del duque de York con Jeffrey Epstein

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Sábado, 18 de octubre 2025, 16:07

Comenta

El anuncio de que el príncipe Andrés, duque de York, dejará de utilizar sus títulos y honores reales ha provocado en el Reino Unido reacciones ... encontradas, donde el alivio institucional convive con el escepticismo ciudadano y la sensación de inevitabilidad entre los observadores monárquicos. La medida, confirmada por el Palacio de Buckingham tras un acuerdo con el rey Carlos III, implica que el duque renuncia voluntariamente, aunque se entiende que bajo la presión del monarca, al uso público de sus títulos, aunque éstos permanecen formalmente vigentes. En términos constitucionales, se trata de una desactivación simbólica más que de una revocación jurídica: los títulos siguen existiendo, pero su uso queda suspendido, tal como ocurrió en 2022 con el tratamiento de Su Alteza Real (HRH).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así quedarían las pensiones mínimas en 2026
  2. 2

    Detenido el hombre que retenía a su madre de 84 años entre basura y gatos muertos
  3. 3 El apartahotel junto al BEC ofrecerá alojamientos a partir de 900 euros al mes
  4. 4

    Sortu llora la muerte del etarra autor del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza
  5. 5 Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  6. 6

    «No he venido a robar ni a saquear»: el alcalde de Sestao hace pública su última nómina para desmentir un bulo
  7. 7

    «Al tener sexo, meto tripa». Medidas, duración..., la presión fulmina el placer
  8. 8

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  9. 9 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  10. 10 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Reino Unido reacciona con alivio y escepticismo ante la retirada de títulos del príncipe Andrés

El Reino Unido reacciona con alivio y escepticismo ante la retirada de títulos del príncipe Andrés