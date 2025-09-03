Putin invita a Zelenski a una reunión en Moscú

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha invitado este miércoles a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a reunirse con él en Moscú. La posibilidad de un ... encuentro entre ambos líderes lleva semanas sobre la mesa de negociaciones para la paz que trata de impulsar el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, e incluso se habían apuntado varios lugares para acoger la cita, como Ginebra, Estambul, Budapest o también la capital de Rusia.

El jefe del Kremlin ha asegurado que ahora se encuentra listo para mantener conversaciones con el presidente ucraniano si aceptaba viajar a Moscú, algo a lo que Zelenski se ha mostrado reticente en anteriores ocasiones. El anuncio ha llegado después de que Putin asistiera el miércoles por la mañana a gran desfile militar organizado por el mandatario chino, Xi Jinping, en Pekín para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

«En cuanto a una reunión con Zelenski, nunca he descartado la posibilidad. Pero, ¿tiene sentido? Ya veremos», ha dicho Putin, quien ha recalcado que siempre ha estado dispuesto a ese encuentro pero que tiene que prepararse bien de antemano y llevar a resultados tangibles. En ese sentido, el presidente ruso ha señalado que Ucrania debería levantar la ley marcial y celebrar elecciones así como un referéndum sobre cuestiones territoriales para que se den esos avances.

El propio Trump había dado a Putin dos semanas de plazo -que se cumplen el próximo viernes- para que se pronunciara sobre una posible reunión con Zelenski. El inquilino de la Casa Blanca pisó en agosto el acelerador de las negociaciones para llegar a un proceso de paz, con un cara a cara, primero, con el líder ruso en Anchorage (Alaska) y tres días después con un encuentro con el presidente de la antigua república soviética en Washington al que le acompañaron varios líderes europeos, la jefa de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.