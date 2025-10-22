El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Putin, en el despacho desde el que dirigió las maniobras nucleares. Efe

Putin exhibe músculo nuclear horas después de que Trump suspenda su cita de Budapest

El presidente ruso dirige unas maniobras con armamento atómico mientras su ejército lanza una lluvia de drones sobre instalaciones de energía eléctrica de Ucrania

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:49

Comenta

Mientras la diplomacia da un paso adelante y otro hacia atrás en busca del fin de la guerra en Ucrania, Rusia exhibe músculo atómico. Horas ... después de que Donald Trump anunciara las suspensión sin fecha de la reunión que iba a tener con el presidente ruso en Budapest, una ofensiva con drones cayó sobre varias ciudades ucranianas, dejó sin luz parte de Kiev y afectó en Járkov a una guardería. Unos 50 niños tuvieron que ser rescatados a hombros por los bomberos. En el distrito afectado murió una persona. En ese contexto, Putin envió un mensaje a los aliados de Kiev. El jefe del Kremlin dirigió unas maniobras por tierra, mar y aire de sus fuerzas nucleares. «Rutinarios. Son ejercicios rutinarios», dijo. Pero activó así el miedo atómico justo en el momento en que la negociación con Estados Unidos se ha enfriado y sobre Moscú pueden caer más sanciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  2. 2 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  3. 3

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ya revela el origen de sus detenidos
  4. 4 Una tortilla insuperable, ¡de otra galaxia!
  5. 5 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla
  6. 6

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  7. 7

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia
  8. 8

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  9. 9

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  10. 10 Los asesinatos de la niña Alicia y el joven Ander: ¿con cuánta cárcel se castiga tanta crueldad?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Putin exhibe músculo nuclear horas después de que Trump suspenda su cita de Budapest

Putin exhibe músculo nuclear horas después de que Trump suspenda su cita de Budapest