El presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante los actos de bienvenida en una reciente visita a China. EFE

Putin demuestra su capacidad de resistencia ante las sanciones y la guerra en Ucrania

El presidente ruso aplica la represión sobre todo tipo de disidencia y busca aliados para vender petróleo y mantener a flote su economía

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:51

Una de las características que los rusos más valoran de sí mismos como pueblo es el estoicismo: la entereza, la serenidad y la imperturbabilidad frente ... a la desgracia. Recuerdan con mucho orgullo momentos muy duros como los asedios de Leningrado y Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial, en los que resistir era una victoria. Esa mentalidad no solo perdura en la psique del ciudadano de a pie; también es más que probable que el presidente del país, Vladímir Putin, la tenga muy presente. El estoicismo ha calado profundamente entre sus compatriotas, tal y como indican los datos del centro nacional de estadística Vtsiom, que remarca que el 69% de ellos está dispuesto a ahorrar y asumir límites porque se siente responsable de su patria.

