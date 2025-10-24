Putin confirma el aplazamiento de la reunión con Trump

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha certificado este jueves que la reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en Budapest se ha pospuesto de forma ... indefinida. El 23 de octubre medios de EE UU publicaron que el republicano canceló el encuentro. El mandatario eslavo ha asegurado que la cita fue propuesta por Washington y que él mismo estuvo de acuerdo, pero ha insistido que hacerla sin preparación sería un error porque no produciría los resultados esperados. «El diálogo siempre es mejor que cualquier confrontación, cualquier disputa y, especialmente, la guerra» ha añadido, mostrándose predispuesto a proseguir por la vía diplomática.

En la misma rueda de prensa, el mandatario ruso también han aprovechado para responder a las últimas medidas de Occidente. «Es un intento de escalada. Pero si se utilizan estas armas para atacar territorio ruso, la respuesta será muy seria, por no decir demoledora. Que ellos lo tengan en cuenta», ha apuntado sobre uno de los temas más candentes de las relaciones entre Kiev y Washington de las últimas semanas, los misiles Tomahawk que espera Ucrania. El país liderado por Volodímir Zelenski lleva tiempo pidiendo tener suministro de este tipo de proyectiles con los que se podría llegar a golpear posiciones en la retaguardia rusa, casi hasta los Urales, incluso contra la misma capital rusa si quisiera.

También ha criticado las últimas sanciones, especialmente las estadounidenses. «Las sanciones son un acto inamistoso, no fortalecen las relaciones ruso-estadounidenses que apenas comienzan a recuperarse», ha declarado. Además les ha quitado importancia. «No hay nada nuevo», ha apuntado. «Sí, son graves para nosostros y pueden tener ciertas consecuencias, pero no afectarán significativamente el estado de nuestra economía», ha concretado.

Sobre la exportación de hidrocarburos Putin también afirmó que reemplazar el crudo ruso y derivados se requiere tiempo. «Se puede en parte, por supuesto (...) una parte del petróleo ruso y productos derivados del petróleo reemplazar en el mercado mundial», ha señalado. Además ha recordado que se requirirían grandes inversiones. Además ha alertado «si la oferta de nuestro petróleo y productos derivados del petróleo en el mercado disminuye drásticamente, los precios subirán».

Los hidrocarburos han sido uno de los puntales del nuevo paquete de sanciones de la UE y de Estados Unidos. Rusia es uno de los mayores productores de hidrocarburos, el primero en gas y el segundo en petróleo. Es su gallina de los huevos de oro y las sanciones occidentales buscan ponerle palos en las ruedas a la máquina de guerra rusa. EE UU impuso recientemente sanciones a los gigantes energéticos rusos Lukoil y Rosneft, la segunda y tercera empresa del país euroasiático. Además Occidente presiona a los países afines que a día de hoy todavía compran hidrocarburos rusos, en especial India, que es el importador del 38% del petróleo que exporta Rusia.