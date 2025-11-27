Putin asegura que Rusia parará la guerra si Ucrania se retira de las regiones reclamadas por Moscú

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha asegurado este jueves que cesará los combates en Ucrania si las tropas Kiev se van de las regiones que ... Moscú reivindica como anexadas. «Si las fuerzas ucranianas se retiran de los territorios que controlan, cesaremos los combates», afirmó en una conferencia de prensa durante una visita a Kirguistán. «Si no lo hacen, entonces tendremos que lograrlo usando medios militares», advirtió.

Putin no especificó a qué regiones ucranianas se refiere. El Kremlin ocupa amplias franjas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, así como partes de Jersón y Zaporiyia, en el sur. Tras el inicio de la invasión en febrero de 2022, Rusia reivindicó la propiedad de estas cuatro regiones en septiembre de ese año, pese a que no controla la totalidad de estos territorios. Moscú además había integrado la península de Crimea en 2014.

La entrega a Rusia de Donetsk y Lugansk formaba parte del plan original de 28 puntos presentado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, que recibió críticas en Kiev y Europa por ser considerado como demasiado favorable para Moscú. Este borrador fue modificado tras las negociaciones entre representantes de Estados Unidos y de Ucrania.

La posibilidad de ceder territorio a Rusia es una condición que impide el avance del diálogo tras casi cuatro años de conflicto. El emisario estadounidense Steve Witkoff tiene previsto viajar a Moscú la próxima semana para abordar el plan con las autoridades rusas.

Muchos temas a discutir

Putin, además, rebajó el optimismo sobre la resolución del conflicto mostrado por Donald Trump. «No había un plan de paz, había una lista de cuestiones que se han propuesto para ser discutidas», matizó sobre el borrador de 28 puntos de la Casa Blanca que fue luego reformado por Kiev.

El presidente ruso quiso disipar también la posibilidad de extender la guerra a otros países europeos: «Decir que Rusia no se dispone a atacar Europa suena divertido, la verdad. Pero si quieren escucharlo de nosotros, adelante, dejaremos constancia de que no nos disponemos a atacar. No hay más preguntas», concluyó.