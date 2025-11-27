El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vladímir Putin, presidente de Rusia. Afp

Putin asegura que Rusia parará la guerra si Ucrania se retira de las regiones reclamadas por Moscú

El jefe del Kremlin dice, en contra de lo anunciado por Trump, que «no hay un plan de paz» sino puntos a discutir y que no se plantea atacar Europa

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:03

Comenta

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha asegurado este jueves que cesará los combates en Ucrania si las tropas Kiev se van de las regiones que ... Moscú reivindica como anexadas. «Si las fuerzas ucranianas se retiran de los territorios que controlan, cesaremos los combates», afirmó en una conferencia de prensa durante una visita a Kirguistán. «Si no lo hacen, entonces tendremos que lograrlo usando medios militares», advirtió.

