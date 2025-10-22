El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vladímir Putin y Donald Trump, en su encuentro del pasado agosto en Alaska. EFE

Prosiguen pese a las dudas los preparativos para la reunión entre Putin y Trump en Budapest

Los mensajes de Rusia y Hungría chocan con las informaciones procedentes de la Casa Blanca, que apuntaban el martes a la cancelación del encuentro ante la negativa del Kremlin a hacer concesiones en Ucrania

Álex Bustos

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:36

Comenta

El esperado encuentro entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Budapest sigue preparándose. Así lo ha confirmado el viceministro ... de Asuntos Exteriores de Moscú que ha apuntado a agencias de noticias del país que por ahora «continúan los preparativos para la cumbre». Él mismo ha señalado que no ve «obstáculos significativos (para el encuentro), la cuestión está en que los parámetros, determinados por los presidentes (ruso y estadounidense) de Anchorage, estos marcos se llenen de aspectos concretos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gorbea dice adiós a Xabi, el presidente del club de montaña de Areatza fallecido a los 43 años
  2. 2

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein
  3. 3

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  4. 4 El municipio vasco que se quedará sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  5. 5 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  6. 6 Intentan frenar la difusión de fotos de las presuntas acosadoras de la niña que se suicidó en Sevilla
  7. 7

    Entre bisturís y piedras de 100 kilos, la cirujana harrijasotzaile que se ha proclamado campeona de Euskadi
  8. 8 Una tortilla insuperable, ¡de otra galaxia!
  9. 9 Las ocho mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes
  10. 10

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Prosiguen pese a las dudas los preparativos para la reunión entre Putin y Trump en Budapest

Prosiguen pese a las dudas los preparativos para la reunión entre Putin y Trump en Budapest