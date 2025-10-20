El primer ministro eslovaco dice que los socialistas son el «partido de los homosexuales»
Las palabras de Robert Fico se han producido después de que la organización decidiera expulsar de forma definitiva a su partido al considerar que se ha apartado de los principios europeístas
T. Nieva
Lunes, 20 de octubre 2025, 21:03
El primer ministro eslovaco, Robert Fico, arremetió este lunes con fuerza contra el Partido de los Socialistas Europeos (PES) después de que la organización decidiera ... expulsar de forma definitiva a su partido, SMER, por considerar que se ha apartado de los principios europeístas. Fico, conocido por su discurso populista, publicó en redes sociales que el PES debería cambiar su nombre por «Partido de los Homosexuales y Promotores de la Guerra», y los acusó de «traicionar los valores tradicionales de la izquierda».
Las declaraciones se produjeron después de que se confirmara oficialmente la expulsión de SMER, aunque su afiliación ya se encontraba suspendida desde 2023 debido a su relación con un partido ultranacionalista. «Somos una familia progresista y todos nuestros miembros defienden valores europeos como la igualdad de derechos, el Estado de derecho y una Europa social fuerte», compartió PES en X.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión