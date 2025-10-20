El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El primer ministro eslovaco, Robert Fico. AFP

El primer ministro eslovaco dice que los socialistas son el «partido de los homosexuales»

Las palabras de Robert Fico se han producido después de que la organización decidiera expulsar de forma definitiva a su partido al considerar que se ha apartado de los principios europeístas

T. Nieva

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:03

Comenta

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, arremetió este lunes con fuerza contra el Partido de los Socialistas Europeos (PES) después de que la organización decidiera ... expulsar de forma definitiva a su partido, SMER, por considerar que se ha apartado de los principios europeístas. Fico, conocido por su discurso populista, publicó en redes sociales que el PES debería cambiar su nombre por «Partido de los Homosexuales y Promotores de la Guerra», y los acusó de «traicionar los valores tradicionales de la izquierda».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  2. 2

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  3. 3 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  4. 4

    Un vial unirá de forma «inminente» Concha y Hurtado de Amézaga
  5. 5

    El centro de Bilbao acumula más de 300 lonjas vacías
  6. 6 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  7. 7

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  8. 8 El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  9. 9

    Instalan botones del pánico en 10 hogares de menores tras la agresión a una educadora
  10. 10 Las entradas para La Oreja de Van Gogh en Bilbao ya están agotadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El primer ministro eslovaco dice que los socialistas son el «partido de los homosexuales»

El primer ministro eslovaco dice que los socialistas son el «partido de los homosexuales»