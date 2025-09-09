Un presunto atentado incendiario causa un gran apagón en el sudeste de Berlín

Un presunto atentado incendiario contra la red eléctrica de Berlín ha provocado este martes un apagón en el sudeste de la capital alemana, dejando más ... de 50.000 hogares sin corriente, así como numerosas empresas y comercios, según ha anunciado un portavoz de la empresa municipal responsable de la distribución de la electricidad. La Policía ha informado de que el apagón tuvo su origen en el incendio de dos torres de tendido eléctrico, que entre tanto ha sido sofocado.

Un portavoz policial ha señalado que los investigadores consideran que el fuego fue provocado intencionadamente y que el caso ha sido asumido por el departamento de la Oficina de Investigación Criminal berlinesa responsable de los delitos de motivación política. La localización estratégica de las dos torres alimenta al parecer la intencionalidad del incendio, aunque la policía desconoce por ahora la posible tendencia política de los autores.

«Hay que hacerse a la idea de que la reparación necesitará su tiempo», ha declarado un portavoz de la empresa responsable de la red eléctrica de la capital alemana, quien ha explicado que las alarmas se dispararon sobre las 03.00 de la madrugada hora local y que los bomberos necesitaron más de una hora para sofocar el fuego. La dos torres afectadas se encuentran en la calle Königsheideweg en el barrio de Johannisthal, en el distrito berlinés de Treptow-Köpenick.

50.000 hogares

El fuego, provocado al parecer con líquido altamente inflamable, dañó y destruyó parcialmente varios cables de alta tensión. El apagón afecta, además de a cerca de 50.000 hogares, a unas 3.000 empresas y comercios en ese barrio del antiguo sector oriental de la ciudad. Bomberos y personal sanitario tuvieron que evacuar a los residentes en dos asilos de ancianos, que fueron trasladados a varios hospitales.

El corte eléctrico ha paralizado el servicio de tranvías en ese barrio, donde circulan los trenes urbanos, aunque en las estaciones no funcionan los paneles de información ni las máquinas expendedoras de billetes. La policía ha tenido que realizar un operativo de asistencia al tráfico situando agentes en los principales cruces, ya que tampoco funcionan los semáforos. «Además mostramos presencia en las calles para informar a la población», ha señalado un portavoz policial.

No son infrecuentes los apagones temporales en Berlín, aunque sumamente raros los de dimensiones como el de este martes. «Se trata de una absoluta excepción», subrayan desde la oficina de la red eléctrica berlinesa, donde han explicado que el corte del suministro afecta también parcialmente a barrios como Altglienicke, Grünau, Adlershof u Oberschönweide.