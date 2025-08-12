El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un grupo de religiosos en París. EFE

Polémica en Francia por el nombramiento de un cura condenado por violación

La Conferencia Episcopal gala critica la designación como canciller en Toulouse de Dominique Spina, sentenciado en 2006 por haber agredido a un adolescente de 16 años

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Martes, 12 de agosto 2025, 16:45

La Iglesia francesa se ha visto de nuevo salpicada por un caso de violencia sexual. La Conferencia Episcopal del país vecino ha criticado el nombramiento ... del cura Dominique Spina como canciller en Toulouse pese a haber sido condenado en 2006 a una pena de cinco años de prisión por haber violado a un adolescente de 16 años. Tras más de un mes de polémica, la principal autoridad de los católicos ha roto su silencio y ha pedido al arzobispo de esta ciudad gala, quien había promovido el ascenso del clérigo con antecedentes penales, que «reconsidere su decisión».

