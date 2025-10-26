El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo El Surne tumba al Andorra
Un retrato del líder del PKK, Abdulá Ocalan.

Un retrato del líder del PKK, Abdulá Ocalan. AFP

El PKK retira a todos sus combatientes de Turquía tras 40 años de lucha armada

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán confirmó en mayo su disolución como parte del proceso de paz

María Rego

María Rego

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:14

Comenta

El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) dio este domingo un paso más en el proceso de paz iniciado con Turquía. Tras cuarenta años ... de lucha armada, y unos 45.000 muertos como consecuencia, el grupo comunicó la retirada de «todas sus fuerzas» de territorio otomano. Sabri Ok, miembro de la organización, considerada terrorista por Ankara, la Unión Europea y Estados Unidos, fue el encargado de realizar el anuncio en una rueda de prensa convocada en el norte de Irak, donde se espera que los guerrilleros sean redestinados. Allí, entre dos grandes fotografías de su líder, Abdulá Ocalan, encarcelado desde 1999, subrayó la «trascendencia histórica» de la medida para poner fin a un conflicto que hasta hace unos meses parecía enquistado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  2. 2 Angustia en el ascensor del metro en Santutxu: 14 personas encerradas casi una hora a oscuras
  3. 3

    Bizkaia enfrenta el reto de integrar a decenas de miles de extranjeros para evitar tensiones sociales
  4. 4 Elena Monje, farmacéutica: «Sacar la pierna de la sábana mientras duermes tiene su explicación científica»
  5. 5 Aires peruanos mueven el molino
  6. 6

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  7. 7

    7 hábitos (científicamente demostrados) que ayudan a reducir la ansiedad
  8. 8 Brutal enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Jesús Cintora: «Una cosa es ser moderador y otra dictador»
  9. 9 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón
  10. 10 Un herido en un garaje de Santutxu al quedar atrapado con su coche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PKK retira a todos sus combatientes de Turquía tras 40 años de lucha armada