El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, y la titular de Hacienda, Amélie de Montchalin, este viernes en la Asamblea Nacional. AFP

El Parlamento francés empieza a discutir los presupuestos con nuevas amenazas de una moción de censura

El debate de las cuentas arranca en un ambiente caldeado tras no gustar a los sindicatos y la izquierda las medidas propuestas por el Gobierno para financiar la suspensión temporal de la reforma de las pensiones

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:38

Comenta

La Asamblea Nacional francesa empezó este viernes uno de los debates presupuestarios más transcendentes y complejos de los últimos años. Los diputados han iniciado el ... examen en el hemiciclo de un proyecto de ley marcado por la austeridad. El Gobierno de Sébastien Lecornu espera que los presupuestos del 2026 sirvan para reducir el elevado déficit público del 5,4% al 4,7% del PIB al cierre del año que viene. Para conseguir ese objetivo, el Ejecutivo de centro-derecha ha propuesto una disminución de 30.000 millones de euros del gasto público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  2. 2

    «Mucha gente viene a llorar delante del kiosco»
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4 Salen a la luz imágenes inéditas de la patada de Rossi a Márquez: «Lo quería matar»
  5. 5

    Incendio en el caserío del pintor Zuloaga en Zumaia: su bisnieto se lo cede a unos okupas y acaba entre llamas
  6. 6

    El Gobierno vasco probará en Miribilla y Leioa la construcción de pisos sobre tejados de VPO ya edificadas
  7. 7

    La Audiencia Nacional Investiga al presidente de Sidenor por una venta de acero a Israel para fabricar armas
  8. 8

    Educación aboga por ampliar un año la formación universitaria de los docentes
  9. 9

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  10. 10

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Parlamento francés empieza a discutir los presupuestos con nuevas amenazas de una moción de censura

El Parlamento francés empieza a discutir los presupuestos con nuevas amenazas de una moción de censura