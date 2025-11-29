El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El papa León XIV visita la Mezquita Azul, durante su primer viaje apostólico, en Estambul. EFE

El Papa sorprende al no querer rezar durante su visita a la Mezquita Azul de Estambul

El avión con en el que León XIV llegó el jueves a Turquía y con el que tiene previsto desplazarse a Líbano está afectado por el incidente que sufren los Airbus

Darío Menor

Darío Menor

Enviado especial a Estambul

Sábado, 29 de noviembre 2025, 13:39

Comenta

Al igual que hicieron antes sus antecesores, Benedicto XVI y Francisco, el Papa León XIV visitó este sábado en Estambul la Mezquita de Sultan Ahmed, ... también conocida como la Mezquita Azul, el lugar más importante para el culto musulmán durante el Imperio Otomano. Pero a diferencia de los Papas anteriores, el Pontífice no se detuvo para orar en el templo, rompiendo así con los planes previstos en la agenda y como esperaban las autoridades religiosas turcas. Tras descalzarse antes de entrar en la mezquita, León XIV permaneció en silencio durante la mayor parte del tiempo que duró su visita. Se limitó a hacer algunas preguntas a sus acompañantes, entre los que estaba el responsable para los Asuntos Religiosos del Gobierno turco y otras personalidades, viviendo el momento «en espíritu de recogimiento y con profundo respeto del lugar y de la fe de los que se reúnen allí en oración», según explicaron fuentes vaticanas.

