El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una mujer posa junto a una imagen de Carlo Acutis, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. EP

El Papa León XIV proclama santo al 'influencer de Dios' ante 70.000 personas en Roma

La ceremonia se ha celebrado en la plaza de San Pedro del Vaticano y en ella también se ha canonizado a Pier Giorgio Frassati

Darío Menor

Darío Menor

Corresponsal. Roma

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:04

Al ser una institución con una historia bimilenaria, formada hoy por 1.400 millones de personas y con una influencia planetaria, la Iglesia católica necesita ... cada cierto tiempo actualizar sus símbolos sin romper con el pasado para volver así a conectar con los fieles más jóvenes. Un significativo paso para alcanzar ese objetivo es lo que ha ofrecido la canonización este domingo de Carlo Acutis, un muchacho italiano fallecido en 2006 a los 15 años de edad debido a una leucemia fulminante. Proclamado santo por el Papa León XIV ante unos 70.000 fieles en una ceremonia celebrada en la plaza de San Pedro del Vaticano junto a Pier Giorgio Frassati, un estudiante y alpinista italiano fallecido hace un siglo a los 25 años, Acutis está considerado el 'patrón de Internet' o el 'influencer de Dios' por su capacidad para evangelizar por medio de la informática.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sylvan Adams, propietario del Israel Premier Tech: «Euskadi es un bastión de activistas de extrema izquierda y separatistas»
  2. 2

    Un autobús se queda encajado en un túnel en Getxo
  3. 3

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  4. 4 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  5. 5

    El aeropuerto elimina dos carriles en la zona de Llegadas para obligar a pagar por aparcar
  6. 6

    Nuevo intento de okupación en un pabellón en Barakaldo: «Tenemos miedo, no podemos seguir así»
  7. 7

    Un centenar de embarcaciones surcan la ría desde Santurtzi a Bilbao en una multitudinaria marcha a favor de Palestina
  8. 8 La historia más exitosa del negocio en el deporte: la familia que se hizo multimillonaria con un billete de 50 euros
  9. 9

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»
  10. 10

    Chequeo a los retos de la educación en Euskadi: «Los alumnos ya no prestan atención más de diez minutos seguidos en clase»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Papa León XIV proclama santo al 'influencer de Dios' ante 70.000 personas en Roma

El Papa León XIV proclama santo al &#039;influencer de Dios&#039; ante 70.000 personas en Roma