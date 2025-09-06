El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Botadura de un submarino nuclear francés de ataque de la clase Barracuda de última generación. Reuters

¿Pagaría Alemania los arsenales nucleares de Francia y el Reino Unido?

El líder conservador Jens Spahn pretende que Berlín encabece el debate sobre el paraguas atómico europeo

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:35

El líder parlamentario de los gobernantes conservadores alemanes en el Bundestag, Jens Spahn, quiere que la República Federal financie los arsenales nucleares de Francia y ... el Reino Unido para incrementar la capacidad disuasoria de las armas atómicas europeas frente a Rusia y alcanzar una cierta independencia de Estados Unidos.

