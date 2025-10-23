El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto del jueves: comprobar resultados del 23 de octubre
Orbán, durante su discurso antes los manifestantes este jueves en Budapest. AFP

Orbán agita el miedo a la guerra para frenar el avance del europeísta Magyar

Hungría celebra su fiesta nacional dividida en dos manifestaciones: una a favor del primer ministro y otra, de su rival centrista para las elecciones de 2026

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:25

Comenta

Lásló Krasznahorkai, pesimista y último premio Nobel de Literatura, dice que Hungría «es un país sin esperanza». Nació bajo el régimen comunista. Tenía dos años ... cuando la mecha de una protesta estudiantil encendió una revuelta antisoviética el 23 de octubre 1956. Aquel brote fue aplastado por el Ejército Rojo. Otro 23 de octubre, el de 1989, fue proclamada la actual República. Por ese doble motivo, esta fecha es fiesta nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  2. 2

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  3. 3 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  4. 4

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  5. 5

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  6. 6 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  7. 7

    EH Bildu critica que la Ertzaintza desvele el origen de los detenidos y carga contra Zupiria: «La extrema derecha fascista le condiciona»
  8. 8 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  9. 9

    La presión radical obliga a suspender la charla de dos ertzainas en la UPV/EHU
  10. 10 Villalibre reconoce haber sufrido problemas de salud mental: «Hasta tienes miedo de que te pasen el balón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Orbán agita el miedo a la guerra para frenar el avance del europeísta Magyar

Orbán agita el miedo a la guerra para frenar el avance del europeísta Magyar