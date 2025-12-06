El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del sarcófago que cubre uno de los reactores de la central de Chernóbil. Afp

La ONU alerta sobre la pérdida de seguridad del sarcófago de Chernóbil por el impacto de un dron

El ataque sobre la central nuclear ucraniana se produjo en febrero y, aunque no se han detectado fugas radiactivas, ha disminuido su capacidad de contención

T. Nieva

Sábado, 6 de diciembre 2025, 18:30

La agencia nuclear de Naciones Unidas, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), informó el viernes de que el sarcófago instalado hace una década ... en la central ucraniana de Chernóbil para prevenir una repetición del accidente de 1986 ha perdido «su función principal de contención» como consecuencia del ataque recibido en febrero de este año durante la invasión rusa de la antigua república.

