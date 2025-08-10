El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Agentes de las fuerzas de seguridad alemanas, en una imagen de archivo. AFP

Al menos un muerto y dos heridos graves por un apuñalamiento en un pub en Alemania

El autor de los hechos es un hombre de 41 años que ya ha sido detenido

T. Nieva

Domingo, 10 de agosto 2025, 09:18

Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas tras un enfrentamiento que ha tenido lugar este sábado por la noche en ... un bar del centro de Geldern, una ciudad en el oeste de Alemania, según han informado fuentes policiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2 Los cuatro restaurantes mejor valorados de Bilbao por menos de 40 euros para comer en Aste Nagusia
  3. 3 El virus de chikungunya: qué es, síntomas y cómo se contagia
  4. 4

    Una oleada de robos en Ereaga obliga a la Policía a patrullar de incógnito en bañador
  5. 5 La Oreja de Van Gogh, sin Leire ni Amaia
  6. 6

    «Nunca habíamos visto nada igual, da repelús darse un baño en Noja»
  7. 7

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  8. 8

    Fermin Muguruza pide «pluralidad» en las txosnas y el fin del veto a GKS
  9. 9 Tres conocidos municipios se reparten el primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado: comprobar resultados del 9 de agosto
  10. 10

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Al menos un muerto y dos heridos graves por un apuñalamiento en un pub en Alemania

Al menos un muerto y dos heridos graves por un apuñalamiento en un pub en Alemania