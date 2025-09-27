El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Concentración en Chisinau de partidarios del PAS. Efe

Moldavia vota este domingo entre seguir el camino hacia Europa o acercarse a Rusia

Las autoridades del país temen intentos dirigidos desde Moscú para desestabilizar estas elecciones parlamentarias

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:25

Los moldavos están llamados este domingo a pasar por las urnas para formar la composición de su Parlamento y confirmar el acercamiento a Europa o ... frenarlo. En estos comicios los grandes bloques que se disputarán la cámara baja moldava son el PAS (Partido de la Acción y Solidaridad) de la presidenta Maia Sandu y el Bloque Patriótico (la unión del Partido Socialista y Comunista, entre otros). Mientras el primero es una formación de centro-derecha pro-UE, su oposición es mayoritariamente de izquierda prorrusa. Las autoridades temen un nuevo intento de compra de votos por parte de oligarcas afines a Moscú como ya denunciaron en 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  2. 2

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  3. 3

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  4. 4 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  5. 5

    Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas
  6. 6

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  7. 7

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  8. 8 El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios
  9. 9 Cañizares anuncia que se casará con una joven que conoció hace solo cuatro meses
  10. 10

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Moldavia vota este domingo entre seguir el camino hacia Europa o acercarse a Rusia

Moldavia vota este domingo entre seguir el camino hacia Europa o acercarse a Rusia