El presidente chino, Xi Jinping, en una comparecencia en Pekín. AFP

El MI5 cree que China supone una «amenaza grave» para el Reino Unido

El jefe del Servicio de Inteligencia considera que países como el Gigante asiático, Rusia e Irán son un «riesgo mayor» que el terrorismo

Ivannia Salazar-Saborío

Londres

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:31

El director general del MI5, Ken McCallum, advirtió ayer en un discurso pronunciado en la sede central de la agencia en Thames House (Londres), de ... que las amenazas procedentes de Estados como China, Rusia e Irán representan hoy para el Reino Unido un riesgo «tan serio o incluso mayor» que el del terrorismo, lo que, en su opinión, obliga a una transformación profunda de la inteligencia británica, «la más significativa desde el 11 de septiembre» de 2001. Con un tono grave y sostenido, McCallum describió un escenario de seguridad en el que la actividad hostil de origen estatal se ha intensificado de forma notable, hasta el punto de situar a su servicio ante «una nueva era de amenazas», en la que debe operar «con la misma urgencia y determinación» con que respondió al auge del terrorismo yihadista hace dos décadas.

