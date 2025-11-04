El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, se reunió en octubre con el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, en Damasco. AFP

El canciller Merz invita al presidente de Siria a Berlín para «resolver juntos» el retorno de refugiados

Alemania acoge actualmente a casi un millón de ciudadanos de ese país huidos de la guerra civil

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:06

Comenta

El canciller federal, el conservador Friedrich Merz, ha invitado al presidente sirio, Ahmed al Sharaa, a visitar Alemania para «resolver juntos» el retorno de los ... cerca de un millón de refugiados de su país acogidos en territorio germano tras huir de sus casas durante el conflicto que acabó a finales del año pasado. «La guerra civil ha terminado. Ya no hay motivos para solicitar asilo en Alemania, por lo que podemos comenzar con las repatriaciones», afirmó el líder germano durante una visita al norte de Siria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  3. 3 Muere un motorista en un accidente de tráfico en Lemoiz
  4. 4

    El primer jugador español del Newcastle: «El Athletic allí es de los más respetados»
  5. 5

    Detenidos dos mujeres y un hombre por un apuñalamiento en Bilbao
  6. 6

    «La pequeña no respiraba y le colgaban las manos y las piernas»
  7. 7 Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  8. 8

    El milagro del único superviviente del accidente de Air India que se convirtió en tragedia: «Mi familia está rota»
  9. 9

    El uso de melatonina contra el insomnio y el jet lag podría producir insuficiencia cardiaca
  10. 10

    La plantilla de Petronor rechaza el acuerdo por el cambio de vestuarios y decidirá el juez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El canciller Merz invita al presidente de Siria a Berlín para «resolver juntos» el retorno de refugiados

El canciller Merz invita al presidente de Siria a Berlín para «resolver juntos» el retorno de refugiados