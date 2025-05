Merz anuncia el fin de las restricciones para el alcance de las armas que Alemania suministra a Ucrania

El canciller alemán, el conservador Friedrich Merz, ha anunciado el fin de las restricciones para el alcance de las armas que Alemania suministra a Ucrania. « ... No hay restricciones para el alcance de las armas que se suministran a Ucrania. Ni de los británicos, ni de los franceses y tampoco por nuestra parte», ha declarado el jefe del Gobierno germano en un foro sobre Europa de la cadena pública de televisión WDR. En este acto también ha aprovechado para comunicar que el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, visitará Berlín el próximo miércoles y será recibido por Merz y el presidente alemán, Frank Walter Steinmeier. Como principales asuntos para la cita estarán sobre la mesa del suministro de armas alemanas a Kiev y los esfuerzos internacionales para un alto el fuego y negociaciones de paz.

Tras el anuncio de Merz, Ucrania puede defenderse a partir de ahora atacando, por ejemplo, posiciones militares en Rusia, ha explicado Merz. «En la jerga, llamamos a esto 'long range fire' -fuego de largo alcance-, es decir, equipar también a Ucrania con armas que atacan objetivos militares en el interior» del territorio enemigo de la propia Rusia.

Esta es la diferencia decisiva entre la cúpula militar de la agresora Moscú y la de Kiev: mientras esta última ataca objetivos militares, Rusia ataca específicamente a civiles, ha subrayado el canciller alemán, quien, sin decirlo, ha deslizado que las tropas ucranianas recibirán, si no lo han hecho ya, los deseados misiles de medio alcance Taurus, de suma precisión y gran capacidad destructiva.

«Un país que sólo puede defenderse contra un atacante en su propio territorio no se está defendiendo adecuadamente. Y esta defensa de Ucrania se produce ahora también contra infraestructuras militares en territorio ruso», ha asegurado el jefe de Gobierno alemán, dando a entender que el ejército ucraniano dispone ya de las armas necesarias para hacerlo.

Merz ha manifestado que Alemania «hará todo lo posible» por mantener su apoyo militar a Ucrania. También por eso viajó recientemente a Kiev con el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, como parte de una «coalición de voluntariosos».

500 kilómetros de alcance

Hasta la fecha, Alemania no ha suministrado armas a Ucrania con un alcance superior a unos 70 kilómetros. Merz ha dejado abierta así la cuestión de qué impacto tendría la decisión sobre futuras entregas de armas a Ucrania y no ha mencionado en momento alguno los misiles de crucero alemanes Taurus, con un alcance de hasta 500 kilómetros y que vuelan a muy baja altura para no ser detectados.

Durante la campaña electoral, Merz había insistido en que estaría dispuesto a suministrarlos, pero sólo en coordinación con los aliados que ya han suministrado o disponen de armas similares. Más recientemente, el canciller federal anunció que el nuevo gobierno alemán volvería a mantener en secreto las entregas de armas alemanas a Ucrania. De ahí las especulaciones sobre la posibilidad de que esos misiles estén ya en Ucrania.