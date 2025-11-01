El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un dron muestra la marea humana que ha salido a las calles de la ciudad serbia de Novi Sad al cumplirse un año de la tragedia en la estación de tren. Reuters

El masivo homenaje por la tragedia de Novi Sad acorrala al Gobierno serbio

Decenas de miles de personas conmemoran el aniversario del accidente en la estación de tren en una multitudinaria manifestación contra el Ejecutivo liderada por el movimiento estudiantil

T. Nieva

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:16

Decenas de miles de dolientes guardaron este sábado 16 minutos de silencio en la ciudad serbia de Novi Sad, uno por cada víctima mortal de ... la tragedia ocurrida hace un año por el derrumbe de una marquesina en la estación de tren de la localidad. El suceso fue el detonante de las multitudinarias protestas promovidas por el movimiento estudiantil que han estado a punto de tumbar al presidente, Aleksandar Vucic. El multitudinario homenaje volvió a confirmar la fortaleza de los jóvenes y su creciente peso como alternativa al actual Gobierno, al que acusan de negligencia y corrupción.

