El presidente francés, Emmanuel Macron. AFP

Macron disfruta de una tregua veraniega antes de la tormenta política de otoño en Francia

El presidente se anota un éxito diplomático con la conferencia sobre Palestina pero ve peligrar el Gobierno de Bayrou

Enric Bonet

Enric Bonet

París

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:10

El presidente francés, Emmanuel Macron, disfruta de unas vacaciones estudiosas en el Fuerte de Brégançon. Como cada verano desde su llegada al Elíseo en 2017, ... pasa esta primera quincena de agosto en la residencia presidencial en la Costa Azul, en el sudeste del país. Estas dos semanas en el Var son una breve tregua en medio de un verano políticamente complicado, y que precede a un otoño que se prevé muy tenso. No en vano, el nuevo curso político podría desembocar en una moción de censura exitosa contra el Gobierno de François Bayrou, compuesto por una coalición entre los partidos afines a Macron y la derecha tradicional de Los Republicanos (LR).

