Macron: «Ante este mundo en peligro, mantenernos como espectadores sería una locura»

El presidente francés, Emmanuel Macron, no quiere que sus socios europeos se queden de brazos cruzados a la espera de que Donald Trump suavice su ... posición -una hipótesis más que azarosa- respecto a la guerra de Ucrania. Tampoco se conforma con que Europa tenga un rol secundario en las negociaciones para la resolución de ese conflicto. «Ante este mundo en peligro, mantenernos como espectadores sería una locura», ha advertido el jefe del Estado galo en un discurso televisivo, difundido este miércoles por la noche desde el Elíseo. En esa intervención, ha pronosticado el inicio de «una nueva era» ante el acercamiento de Estados Unidos con Rusia y la guerra comercial impulsada por Trump.

«El futuro de Europa no puede decidirse ni en Washington ni Moscú», aseguró el presidente francés. «¿Quién puede creerse que en este contexto Rusia se parará en Ucrania? Rusia se ha convertido para los próximos años en una amenaza para Francia y Europa», añadió. Después de su discurso, se reunió en el Elíseo con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, uno de los dirigentes de la UE que ha mostrado una mayor afinidad estos últimos años hacia el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

Ante el riesgo de que las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos y la suspensión de la ayuda norteamericana lleven a Kiev hacia un acuerdo de paz poco favorable para sus intereses, Macron apuesta por que el Viejo Continente aporte garantías de seguridad al país invadido. Por ese motivo, ha convocado para la semana que viene en París una reunión de los jefes del Estado Mayor de aquellos países partidarios de enviar «soldados de paz» a Ucrania tras una hipotética tregua.

La paz entre Rusia y Ucrania «quizás requerirá el despliegue de soldados europeos. No irán a combatir ni a la línea del frente, sino para garantizar la paz una vez se haya firmado» un acuerdo, defendió Macron. El presidente francés considera necesaria esa medida para evitar una paz frágil, como ya sucedió con los acuerdos de Minsk firmados tras la anexión de Crimea y la guerra en el Donbás en el 2014 y 2015. No obstante, ese envío de «soldados de paz», también apoyado por el Reino Unido, no genera consenso entre los países de la UE.

Rol secundario

Desde que la administración Trump empezó sus negociaciones con la Rusia de Vladímir Putin y amenazó con relegar a Europa a un rol secundario en la resolución del conflicto, Macron ha intentado erigirse en uno de los líderes de la respuesta del bloque comunitario. A pesar de ello, el Elíseo no confirmó este miércoles las especulaciones de una posible reunión la semana que viene entre Trump, Macron, el ucraniano Volodímir Zelenski y el británico Keir Starmer. El objetivo de ese rumoreado encuentro sería calmar la tensión entre Trump y Zelenski, tras su acalorada discusión el pasado viernes en la Casa Blanca.

El presidente francés confía en que el actual momento de convulsión diplomática, que puede debilitar las relaciones transatlánticas, sirva para reforzar su figura. Y le permita sacar la cabeza del agua de la crisis interna en Francia. Por consiguiente, Macron había sugerido el pasado fin de semana que su país comparta su paraguas nuclear con el resto de los países de la UE. Ante la polémica incipiente que había suscitado esa propuesta en la opinión pública en su país, la ha matizado este miércoles. Y ha asegurado que la decisión del botón nuclear «seguirá estando» únicamente «en las manos» del presidente de la República francesa.