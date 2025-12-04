El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en la A-8 tras un accidente múltiple a la altura de Barakaldo en sentido Muskiz
Volodímir Zelenski y Emmanuel Macron durante su último encuentro en París. EFE

Macron advierte de una posible «traición» de Estados Unidos a Ucrania

En una llamada del pasado lunes, Merz añadió que Washington «está jugando» con Europa y tanto Rutte como Stubb señalaron que se debe arropar a Zelenski

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:00

Comenta

Volodímir Zelenski siempre ha tenido claro que no puede fiarse de Vladímir Putin. El presidente de Ucrania reitera una y otra vez que su homólogo ... ruso no desea la paz y que, por lo tanto, no pondrá fin a la invasión de su territorio hasta que logre todos sus objetivos. Por las buenas o por las malas. Pero siempre ha alabado los esfuerzos de Donald Trump para facilitar un acuerdo entre ambos bandos. No obstante, el presidente francés, Emmanuel Macron, también los puso en duda el pasado lunes durante una conversación telefónica «confidencial» con otros líderes europeos, en la que intervinieron el propio Zelenski y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 El curioso gesto de Nico Williams con el segundo gol de Mbappé
  3. 3 La fea actitud de Vinicius con la afición del Athletic durante el partido
  4. 4 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  5. 5 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  6. 6 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  7. 7

    El consorcio vasco para comprar Ayesa gana la puja frente a los grandes fondos internacionales
  8. 8 Una tasca de altísimo nivel gastronómico en un pueblo de la costa vasca
  9. 9 Ni Praga ni Viena: la Villa Europea de la Navidad a apenas una hora de Bilbao
  10. 10 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Macron advierte de una posible «traición» de Estados Unidos a Ucrania

Macron advierte de una posible «traición» de Estados Unidos a Ucrania