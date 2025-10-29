El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 29 de octubre
El ultra Geert Wilders llega al Ayuntamiento de La Haya para depositar su voto. AFP

Los liberales frenan el ascenso ultra en Países Bajos con su victoria en las urnas

Los sondeos electorales apuntan hacia un Gobierno de coalición entre grupos moderados sin contar con los extremistas de Wilders

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:27

Comenta

A pesar de que las encuestas dieron durante meses la victoria al ultraderechista Geert Wilders y a su formación, el Partido Por la Libertad (PVV), ... los sondeos a pie de urna en la elecciones celebradas este miércoles en Países Bajos apuntan a un triunfo de los liberales progresistas del D66, liderados por Rob Jetten. Obtendrían 27 escaños de los 150 que componen la Cámara. El grupo ultra se quedaría en 25, doce menos que los logrados en los anteriores comicios. Si se confirma este resultado, supondría un frenazo en seco para una formación de tinte xenófobo. Todo se encamina hacia un Gobierno de coalición entre grupos moderados y en la que no entraría Wilders.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  2. 2

    Media docena de padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  3. 3 Acusan a Jota Peleteiro de abandonar a los perros que tenía con Jessica Bueno
  4. 4

    Investigan a dos policías por denuncia falsa contra una armería de Getxo
  5. 5 Herido grave el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  6. 6

    Los tres grandes municipios vizcaínos con los pisos más caros
  7. 7

    Los sindicatos protestan por la instalación de cámaras y micrófonos en las aulas de todas las escuelas públicas
  8. 8

    El Gobierno vasco cesa a la directora de la sociedad de puertos al anularse los amarres
  9. 9

    El Athletic tiene en su agenda a Unai López, que acaba contrato con el Rayo Vallecano
  10. 10

    Maite y Ainara, las madres del colegio Europa de Getxo que han creado una firma infantil para vestir a los niños con estilo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los liberales frenan el ascenso ultra en Países Bajos con su victoria en las urnas

Los liberales frenan el ascenso ultra en Países Bajos con su victoria en las urnas