El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sébasrien Lcornu, en su escaño de la Asamblea durante el debate. Reuters

Lecornu supera la moción de censura y salva su cargo por 18 votos

El primer ministro francés evita una muerte súbita en el Parlamento después de que el texto presentado por la Francia Insumisa no llegase al umbral de la mayoría absoluta

Enric Bonet

Enric Bonet

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:54

Comenta

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha evitado este jueves la que hubiera sido su segunda dimisión en apenas diez días. La moción de censura ... presentada por la Francia Insumisa (afines a Sumar o Podemos) ha obtenido 271 votos y se ha quedado a solo 18 del umbral de la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (289). No hubo una sorpresa en el primer embate ante un muy fragmentado Parlamento al que se ha enfrentado el responsable del Ejecutivo, el tercero que hay en Francia durante el último año. La votación ha reflejado, sin embargo, la fragilidad parlamentaria de Lecornu y, en especial, de su acuerdo no escrito con el Partido Socialista, que le ha permitido salvar el cargo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo
  2. 2

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  3. 3 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  6. 6 Expulsan de China y le prohíben la entrada de por vida a un ciclista español por poner el icono de un cerdo junto a la bandera del país
  7. 7

    La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero y la salida temporal de Pablo Benegas
  8. 8 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  9. 9 Quién es Pablo Benegas, el fundador y compositor de La Oreja de Van Gogh que deja la banda de manera temporal tras la vuelta de Amaia
  10. 10

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lecornu supera la moción de censura y salva su cargo por 18 votos

Lecornu supera la moción de censura y salva su cargo por 18 votos