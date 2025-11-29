El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La información llega en muchos casos a través de los teléfonos móviles. Afp

Al Kremlin no le gusta que uses WhatsApp

Moscú quiere evitar que cualquier discurso que no sea de su agrado llegue a los ciudadanos a través de servicios digitales, que se ven sometidos a frecuentes fallos de funcionamiento y bloqueos

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:34

Comenta

Muchos ciudadanos rusos están acostumbrados a tener que usar una red VPN (Red Privada Virtual) para poder consultar medios independientes o usar servicios occidentales. Pero ... la ofensiva virtual del Roskomnadzor parece haberse redoblado: nada puede escapar al Servicio Federal de Supervisión de Telecomunicaciones. Según informan medios como RBC, miles de usuarios en Moscú y San Petersburgo de WhatsApp y Telegram experimentaron este viernes fallos de servicio como entrega lenta de texto, audio e imagen. Y numerosos usuarios han podido comprobar que los servicios de VPN y la misma internet móvil funcionan de forma intermitente, con cortes de uso programados por las mismas autoridades. Muchos temen que esto sean pruebas para establecer restricciones permanentes en el futuro.

