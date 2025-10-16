La Justicia rusa condena a 13 días de prisión a la joven que cantó canciones contra Putin

El pasado miércoles fue arrestada la estudiante de música Diana Loginova, con nombre artístico 'Naoko', por «desacreditar públicamente las Fuerzas Armadas» y «organizar una concentración ... ciudadana en lugares públicos». Ella ha desmentido los cargos pero el Tribunal del Distrito de Dzerzhinsky de San Petersburgo ha sido firme en su decisión: la han condenado a 13 días de cárcel. Según testigos oculares ella y su grupo musical, 'Stoptime' congregaron a una multitud en la entrada del metro Ploshad Vosstaniya, algo que denunciaron residentes de la ciudad porque tenían dificultades para entrar en el subterráneo.

Según medios locales, cerca de 70 personas escucharon la actuación. Entre el repertorio de la jornada estaba la canción 'Lago de los cisnes cooperativo', una canción prohibida del rapero Noize MC, declarado agente extranjero. En ella no solo se critica y se hace burla del presidente ruso, Vladímir Putin, también se habla a favor de un cambio en el poder. Es por estas razones que la Justicia rusa la ha prohibido.

On Sunday 13 October, 18‑year‑old Diana “Naoko” Loginova was arrested in St. Petersburg after leading a crowd in an anti‑Putin protest song. The video of her performance went viral. Two days later, she was detained and charged with “discrediting the army”.

Loginova negó que hubiera organizado una concentración ciudadana y que eligió ese lugar por la decoración. Marina Ajmedova, miembro del Consejo de Derechos Humanos ruso y editora jefe de Regnum mencionó el vídeo que se hizo viral de la actuación y criticó que las actuaciones de Naoko se anunciaban casi «como manifestaciones». El medio peterburgués Fontanka también señala que se ha presentado una denuncia contra la estudiante por desacreditar al Tribunal Supremo Ruso.