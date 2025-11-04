La Justicia alemana declara nula la ley sobre triajes aplicada durante la epidemia de coronavirus

El Tribunal Constitucional de Alemania ha declarado nulas las disposiciones sobre triaje o cribado de pacientes de la Ley de Protección contra Infecciones germana aplicadas ... durante pandemia de coronavirus por entrar en conflicto con la ética profesional de los médicos. Los jueces aceptaron los recursos de inconstitucionalidad presentados por parte de un grupo de profesionales de Urgencias y Cuidados Intensivos.

La injerencia en su libertad profesional no estaría justificada desde el punto de vista constitucional, sentenciaron los letrados de la Corte con sede en Karlsruhe. El triaje es un método de selección y clasificación de pacientes que evalúa, en casos de epidemias o desastres, las prioridades de atención, privilegiando las posibilidades de supervivencia en base a las necesidades terapéuticas y los recursos disponibles.

La asociación médica Marburger Bund, el mayor colegio alemán de profesionales de la Medicina, había apoyado una denuncia presentada a finales de 2023 por 14 médicos de Urgencias y Cuidados Intensivos. La denuncia se dirigía contra el artículo 5c de la ley que el Bundestag había aprobado en 2022 para evitar la discriminación de las personas con discapacidad o de edad avanzada por iniciativa del Gobierno del entonces canciller federal, el socialdemócrata Olaf Scholz.

Colapso en los hospitales

En sus disposiciones, el legislador regulaba los criterios materiales que debían aplicarse para decidir la asignación de recursos de cuidados intensivos vitales en caso de insuficiencia de material. El Tribunal Constitucional escribió este martes en su página web: «Los recursos han tenido éxito, la injerencia en la libertad profesional no está justificada desde el punto de vista constitucional. El Estado federal no tiene competencia legislativa para las disposiciones impugnadas del artículo 5c de la IfSG».

El triaje establece que, en determinadas situaciones, los médicos deben decidir en qué orden tienen que atender y ayudar a las personas. Este concepto se aplica, por ejemplo, en accidentes graves con muchos heridos, para superar una situación de emergencia a corto plazo. Durante la crisis del coronavirus, este tema cobró especial relevancia debido al colapso de las unidades de cuidados intensivos.

En plena pandemia, el Bundestag aprobó en 2022 una nueva normativa, cumpliendo así con una orden del Tribunal Constitucional Federal. En 2021, este había dictaminado que el Estado tiene la obligación de proteger a las personas contra la discriminación por motivos de discapacidad. Anteriormente, existían recomendaciones científicas al respecto. La ley establecía que el cribado debía decidirse «únicamente en función de la probabilidad de supervivencia actual y a corto plazo», y expresamente no en función de la esperanza de vida o el grado de fragilidad.

La demanda se dirigía, entre otras cosas, contra la prohibición igualmente regulada de realizar un triaje posterior ('ex post'), según el cual se interrumpe el tratamiento de un paciente con pocas probabilidades de sobrevivir para atender en su lugar a un paciente con mejor pronóstico.

La asociación médica Marburger Bund consideró que esa forma de actuar en casos como el de la pandemia de coronavirus entraba en conflicto con la ética profesional: se privaba a los médicos de la posibilidad de salvar al mayor número posible de personas en una situación de emergencia.