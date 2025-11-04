El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Justicia alemana declara nula la ley sobre triajes aplicada durante la epidemia de coronavirus

El Tribunal Constitucional considera que las disposiciones para los cribados entran en conflicto con la ética profesional de los médicos

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Martes, 4 de noviembre 2025, 17:25

El Tribunal Constitucional de Alemania ha declarado nulas las disposiciones sobre triaje o cribado de pacientes de la Ley de Protección contra Infecciones germana aplicadas ... durante pandemia de coronavirus por entrar en conflicto con la ética profesional de los médicos. Los jueces aceptaron los recursos de inconstitucionalidad presentados por parte de un grupo de profesionales de Urgencias y Cuidados Intensivos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

