Los 21 jerarcas nazis se sentaron hace 80 años en el banquillo de la sala 600 del Palacio de Justicia de Núremberg. EFE

Los Juicios de Núremberg cumplen 80 años con el Derecho Internacional debilitado

El proceso juzgó a los máximos responsables nazis y sentó las bases de la Carta de Derechos Humanos Internacionales

Alin Blanco

Alin Blanco

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:19

Comenta

Este jueves se cumplen 80 años de los Juicios de Núremberg, los procesos que sentaron en el banquillo a los jerarcas nazis responsables de las ... atrocidades cometidas hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Aquellas sentencias, que sentaron las bases del Derecho Penal Internacional y modelaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, parecen haber perdido fuerza en el contexto de impunidad actual. Las órdenes de arresto emitidas contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no se han ejecutado en ninguno de sus viajes a los países aliados, y la autoridad de los organismos de Justicia internacionales ha quedado aparentemente debilitada.

