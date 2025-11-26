El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Agentes de la Policía italiana durante un operativo. AFP

Un italiano se disfraza de su madre muerta para seguir cobrando su pensión

Los agentes descubrieron el engaño cuando el hombre trataba de renovar el carné de identidad de la señora, cuyo cadáver momificado fue encontrado en la vivienda familiar

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:36

Comenta

Vestido de mujer, maquillado, con un collar de perlas en el cuello, las uñas pintadas y una peluca sobre la cabeza. Así se presentó en ... el Ayuntamiento de Borgo Virgilio, una pequeña localidad de la región italiana de Lombardía, en el norte del país, un hombre de 58 años para intentar engañar a los funcionarios, hacerles creer que era su propia madre y conseguir así renovar su carné de identidad, de manera que pudiera seguir cobrando su pensión. Después de que una meticulosa empleada municipal sospechara de su disfraz y avisara a la Policía, el hombre confesó el engaño y condujo a los agentes a la vivienda familiar, donde en una habitación fue encontrado el cuerpo momificado de la madre, fallecida al parecer en 2022.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  3. 3

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  4. 4 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  5. 5

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  6. 6 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  7. 7

    El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor
  8. 8

    Michelin distingue con tres nuevas estrellas a Bizkaia
  9. 9

    Herri Norte reaparece en Praga: medio centenar de ultras fueron al partido de la Youth League
  10. 10

    Yolanda Díaz va al choque con Murtra por un «indecente» ERE para 6.088 trabajadores de Telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un italiano se disfraza de su madre muerta para seguir cobrando su pensión

Un italiano se disfraza de su madre muerta para seguir cobrando su pensión