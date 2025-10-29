La injerencia rusa a juicio en Francia

Cuatro hombres de nacionalidad búlgara son juzgados a partir de este miércoles por el Tribunal Correccional de París por haber pintado en mayo de 2024 ... manos rojas sobre el Muro de los Justos del Memorial de la Shoah de París. Se trata del primer proceso en Francia de un presunto caso de injerencia rusa.

De los cuatro acusados por las pintadas, tres se encuentran en prisión preventiva desde su extradición al país galo desde Croacia y Bulgaria. El otro individuo, en fuga, es objeto de una orden de detención internacional y será juzgado en ausencia.

Un guardia de seguridad del Memorial de la Shoah sorprendió a tres de los acusados realizando las pintadas, pero los vándalos consiguieron huir del país. La Policía logró identificar a los presuntos culpables gracias a las imágenes de videovigilancia, la localización de sus móviles y sus reservas de avión y hotel.

Tres de los búlgaros se sientan en el banquillo de los acusados por «daños causados en grupo y por motivos de supuesta pertenencia a una raza, etnia o religión, así como por asociación ilícita». La cuarta persona, sospechosa de haber realizado las reservas de alojamiento y transporte de los tres autores de las pintadas, es acusado de complicidad. Se espera que el juicio dure tres días. De ser encontrados culpables, podrían ser condenados hasta siete años de prisión y 75.000 euros de multa, según la prensa francesa.

La Fiscalía de París abrió una investigación tras el descubrimiento en mayo de 2024 de las manos pintadas sobre el Muro de los Justos, que lleva los nombres de más de 3.900 hombres y mujeres que, arriesgando sus vidas, contribuyeron al rescate de judíos en Francia durante la segunda Guerra Mundial. Estas personas han sido galardonadas con el título de 'Justos entre las Naciones', otorgado por el Museo Conmemorativo Yad Vashem en Jerusalén desde 1963, según la web del memorial.

Este acto de vandalismo en el Memorial de la Shoah fue condenado en su día por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y por el presidente francés, Emmanuel Macron. El jefe de Estado denunció un «atentado contra la memoria» de las víctimas del Holocausto y de los Justos y prometió una República francesa «inflexible frente al odioso antisemitismo».

Las manos rojas es un símbolo que podría estar relacionado con el linchamiento de soldados israelíes en Ramala, Cisjordania, en el año 2000, según el diario 'Le Monde'. La imagen de una de las personas que participó en el linchamiento agitando sus manos ensangrentadas a través de una ventana se convirtió en un símbolo de la Segunda Intifada. Este símbolo ha sido también utilizado recientemente en algunas protestas propalestinas para denunciar el genocidio en Gaza por parte del Ejército hebreo y pedir un alto al fuego.

Las autoridades francesas ven detrás de las pintadas de manos rojas en el Memorial de la Shoah y otros actos de vandalismos recientes la sombra de Moscú con el objetivo de desestabilizar a Francia y enfrentar a los ciudadanos unos con otros. Desde el ataque cometido por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023 y la guerra en Gaza que le siguió, se han multiplicado los incidentes de presunta injerencia extranjera en el país.

En octubre de 2023, aparecieron estrellas de David azules pintadas con spray en la región parisina. En junio de 2024, ciudadanos extranjeros depositaron ataúdes a los pies de la Torre Eiffel cubiertos con la bandera francesa y con la inscripción «soldados franceses de Ucrania». El pasado mes de septiembre, aparecieron nueve cabezas de cerdo frente a mezquitas de la región parisina. Las autoridades francesas sospechan que Rusia está implicada o ha orquestado estas operaciones reclutando a ciudadanos extranjeros para llevarlas a cabo.