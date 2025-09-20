El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las cuatro localidades agraciadas en el sorteo de la Primitiva de este sábado: comprobar resultados del 20 de septiembre
Donald Trump y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en una imagen de archivo. Reuters

Hungría pide a la UE que copie a Trump y designe a Antifa como grupo «terrorista»

La decisión del presidente estadounidense se produce tras culpar a la «izquierda radical» del asesinato a tiros del activista conservador Charlie Kirk

T. N.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:11

El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría exigió este sábado a la Unión Europea que siga el ejemplo del presidente estadounidense, Donald Trump, y clasifique ... como grupo «terrorista» al movimiento 'Antifa'. Este colectivo carece de seña de identidad más allá de considerarse una red de activistas antifascistas, según su propia definición. Un informe del Congreso de EE UU realizado hace ya cinco años apuntaba que Antifa no tiene líder y se nutre de «grupos e individuos independientes, radicales y con ideas afines». Trump decidió el miércoles pasado declararlo como un movimiento terrorista después de que un joven asesinara al referente ultraconservador Charlie Kirk en la Universidad de Utah. La Administración de EE UU culpó del crimen a la «izquierda radical», pese a que todavía no se ha aclarado el móvil ni la ideología del francotirador, detenido y encarcelado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destrozan a San Nicolás, patrono del Puerto Viejo de Algorta, tras reventar la urna
  2. 2

    El Arenas descubre a Babá, la sensación de la categoría
  3. 3

    «Sufro trastorno de piernas inquietas y apenas duermo cuatro horas a cabezadas»
  4. 4

    La reforma del edificio de Berastegui se amplía a 16 meses y enerva a los inquilinos
  5. 5

    El PNV celebra entre críticas a PP y Vox que el palacete de París ya es de su propiedad
  6. 6 Despido improcedente de una comercial por ocultar que mantenía una relación sentimental con su jefe
  7. 7 Matt Dillon cancela su visita al Zinemaldia
  8. 8

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos
  9. 9

    La heroína de un club
  10. 10

    «Bilbao es la ciudad con más bisexualidad per cápita»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Hungría pide a la UE que copie a Trump y designe a Antifa como grupo «terrorista»

Hungría pide a la UE que copie a Trump y designe a Antifa como grupo «terrorista»